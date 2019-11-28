 الدراج الألماني توني مارتين يرفض المشاركة في سباق خلال أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2019 3:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

الدراج الألماني توني مارتين يرفض المشاركة في سباق خلال أولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 2:48 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 2:48 م

لن يشارك الدراج الألماني توني مارتين، بطل العالم سبع مرات سابقا، في سباق عكس عقارب الساعة في أولمبياد طوكيو المقبلة لأنه صعب للغاية.

وقال مارتين لإذاعة "ام دي ار" اليوم الخميس :"مديري كان هناك، نظر إلى المضمار وقيمه بأنه صعب للغاية".

وقال إن القرار مؤلم ولكنه فضل التركيز على بطولة العالم التي ستقام في سويسريا في وقت لاحق في 2020 "لأن المضمار يناسبني أكثر".

ولدى مارتين أربعة ألقاب فردية وثلاثة مع الفرق في سباق عكس عقارب الساعة في بطولات العالم.

وفشل مارتين في الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، رغم أنه فاز بالميدالية الفضية في 2012 بينما حصل على المركز الثاني عشر في 2016.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك