الدراج الألماني توني مارتين يرفض المشاركة في سباق خلال أولمبياد طوكيو

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لن يشارك الدراج الألماني توني مارتين، بطل العالم سبع مرات سابقا، في سباق عكس عقارب الساعة في أولمبياد طوكيو المقبلة لأنه صعب للغاية.

وقال مارتين لإذاعة "ام دي ار" اليوم الخميس :"مديري كان هناك، نظر إلى المضمار وقيمه بأنه صعب للغاية".

وقال إن القرار مؤلم ولكنه فضل التركيز على بطولة العالم التي ستقام في سويسريا في وقت لاحق في 2020 "لأن المضمار يناسبني أكثر".

ولدى مارتين أربعة ألقاب فردية وثلاثة مع الفرق في سباق عكس عقارب الساعة في بطولات العالم.

وفشل مارتين في الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، رغم أنه فاز بالميدالية الفضية في 2012 بينما حصل على المركز الثاني عشر في 2016.