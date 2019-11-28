وزير يمني يؤكد اهتمام حكومته بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في البلاد

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، اهتمام حكومته بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في بلاده.

وبحث فتح مع عدد من المنظمات الإنسانية، اليوم الخميس، المشاريع التي نُفذت خلال العام 2019م وخطة مشاريع العام القادم 2020م.

وأكد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - الاهتمام بالمشاريع كثيفة العمالة ومشاريع دعم سبل العيش التي تعمل على تعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الدولية لتقديم مشاريعها في كافة المحافظات اليمنية، وتسهيل عمل المنظمات التي تعمل على تحسين الوضع الإنساني.