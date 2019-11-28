نائب محافظ الجيزة الجديد: التعظيم من الإيرادات لخدمة المواطنين من أهم الملفات التي سأعمل عليها

قال إبراهيم ناجي، نائب محافظ الجيزة الجديد، إنه بعد توليه المنصب الجديد «سيحاول عمل حالة من التكامل مع المحافظ قائمة على فكرة طرح حلول جديدة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن التعظيم من إيرادات المحافظات لتقديم الخدمة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين من أهم الملفات التي سيعمل عليها، لافتًا إلى أن المشكلة التي تعاني منها المحافظات حاليًا قلة حجم مواردها بنسب تقارب لـ90% من إنفاقها، وفقًا لأرقام الموازنة العامة للدولة الأخيرة.

وأوضح ضرورة التكامل ما بين المواطن والحكومة التنفيذية لإنجاح أي عمل، ولتحقيق جودة حياة لائقة للمواطنين، مردفًا بأن الاحتكاك المباشر بالشارع في متابعة تنفيذ المهام، والتعامل مع الرأي العام على رأس الأولويات التي وجه بها الرئيس.

وأدى المحافظون ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية، وعددهم 16 محافظًا و23 نائبًا.