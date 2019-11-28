 القبض على كويتي يستخدم طائرة مسيرة بجوار قصر دسمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على كويتي يستخدم طائرة مسيرة بجوار قصر دسمان

الكويت - د ب أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1:53 م

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الحرس الأميري تمكن من ضبط مواطن يقوم باستخدام طائرة مسيرة بجانب قصر دسمان وإحالته إلى الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، أن "بلاغاً ورد يفيد بقيام شخص باستخدام طائرة مسيرة بجانب قصر دسمان، وفور تلقي البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحرس الأميري وتم إلقاء القبض عليه ، وتبين أنه يستخدمها من غير ترخيص من وزارة الداخلية، وقد تمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويعد قصر دسمان أحد قصور الحكم التاريخية بالكويت كما أنه ما زال محافظاً على شكل البناء القديم مع بعض التطوير الطفيف.

وتحظر وزارة الداخلية الكويتية حيازة هذه الطائرات إلا بتصريح مسبق .

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