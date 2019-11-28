الصحة العالمية: مقتل 4 وإصابة 5 من فرق التصدي للإيبولا إثر هجومين في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، مقتل 4 وإصابة 5 آخرين، من أعضاء فرق التصدي لفيروس الإيبولا في شرق الكونغو، في هجومين استهدفا ليلا معسكرا سكنيا ومكتبا لتنسيق التصدي للإيبولا.

وذكر البيان أن أحد أعضاء فريق التطعيمات وسائقين اثنين وفرد شرطة، كانوا من بين القتلى، مضيفا عدم سقوط قتلى بين موظفي منظمة الصحة العالمية. ومن بين المصابين موظف واحد في منظمة الصحة العالمية وموظفون من وزارة الصحة في الكونغو.

وقال ماتشديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "نبذل قصارى جهدنا من أجل نقل المصابين وموظفي الخطوط الأمامية في المناطق المنكوبة إلى بر الأمان".

ومن جانبه، توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن تقوض الهجمات التقدم الذي تم إحرازه ضد الوباء، قائلا: "لقد كان فيروس الإيبولا يتراجع. (ولكن) هذه الهجمات ستمنحه القوة مرة أخرى، وسوف يموت المزيد من الناس كنتيجة لذلك".