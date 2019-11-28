رئيس جامعة سوهاج يطلق إشارة البدء لانطلاق البطولة الأولى لأشبال مصر في كرة القدم الخماسي



أطلق الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، إشارة البدء لانطلاق البطولة الأولى لأشبال مصر في كرة القدم الخماسي، والتي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية في الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ نوفمبر الجاري، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة الأكاديميات الرياضية وجامعة الطفل والمدارس الخاصة بسوهاج، وبحضور الدكتور إبراهيم البرعى قابيل القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد نور الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد المحسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وفي كلمته الافتتاحية أعرب الدكتور أحمد عزيز عن سعادته بتنظيم الجامعة لتلك البطولة المميزة، التي تعكس مدى الاهتمام بدعم ورعاية الطلاب واكتشاف الموهوبين منهم وتسليط الضوء عليهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الرياضية، من أجل خلق جيل جديد من نجوم كرة القدم ومساعدتهم على الانضمام إلى أحد الأندية المحلية والعالمية ليكونوا نواه للمنتخب الوطني في المستقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم البرعى، أن البطولة يشارك في فعالياتها عدد من الأكاديميات الرياضية ومنها أكاديمية بيراميدز، أكاديمية جيجلز سبورت، أكاديمية نادي سموحة الرياضي، وفريق جامعة الطفل بسوهاج، مضيفاً أن المدارس الخاصة المشاركة بالمحافظة تضم كل من أحمد زويل، البريطانية الحديثة، جيل المستقبل بأخميم، جيل المستقبل الدولية، الزهور، سيتي، السلام، المناهل للغات.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد نور، إلى أن البطولة تنظم المرة الأولى بالجامعة وتستهدف الفئات العمرية تحت 14 سنة، وتساهم في زرع قيم العمل الجماعي والتفاني وبث روح الفريق والتنافس والمثابرة داخل اللاعبون الصغار، من خلال الدعم والتوجيه والملاحظة من قبل الخبراء والمتخصصين في المجال الرياضى، بالإضافة إلى تشجيع المشاركين على المنافسة الشريفة والتحدي والإصرار على الفوز والنجاح.