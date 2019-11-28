استطلاع رأي: أكثر من ثلثي الروس يعتقدون أن الحكومة لا تعمل لصالح الشعب

ذكر أكبر مركز مستقل لاستطلاعات الرأي في روسيا، اليوم الخميس، أن أكثر من ثلثي الروس يعتقدون أن الحكومة لا تعمل لصالح الشعب.

وأفاد مركز "ليفادا" لاستطلاعات الرأي بأنه عندما تم سؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانت مصالح الحكومة والشعب تحتل نفس المكانة، قال 72 %: "ربما لا" أو "بالتأكيد لا".

وأوضح مركز استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف المشاركين وافقوا على البيان القائل إن "السلطات تعيش على نفقة الشعب؛ وأنها لا تهتم كثيرا بسبل عيش المواطنين".

وقال مركز الاستطلاعات في بيان له إن الاستطلاع الذي تم على مستوى البلاد، أجرى الشهر الماضي وشمل أكثر من 1600 شخص بالغ بهامش خطأ لا يتعدى 3.4 %.