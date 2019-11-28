الإفراج عن مسئول بارز من مالطا في قضية مقتل الصحفية كاروانا

أعلنت الشرطة في مالطا، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن الرئيس السابق لهيئة موظفي مكتب رئيس وزراء مالطا بدون توجيه اتهامات إليه.

وقالت الشرطة في بيان:"عند هذه المرحلة لا تشعر الشرطة أنها بحاجة إلى اعتقال السيد شمبرى".

وكان المحققون قد اعتقلوا كيث شمبرى، الذى عمل رئيسا لهيئة موظفى مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات، يوم الثلاثاء على خلفية قضية مقتل الصحفية الاستقصائية دافنى كاروانا جاليزيا.

ودعا مكتب رئيس وزراء مالطا مساء اليوم الخميس الوزراء لاجتماع عاجل، بعدما طال تحقيق في مقتل جاليزيا عام 2017 المستويات العليا للسياسة في البلاد مؤخرا.

وكانت جاليزيا تعمل صحفية مالطية استقصائية وكشفت فساد الحكومة في مدونتها. وقد اغتيلت في انفجار سيارة ملغومة في أكتوبر عام 2017.