تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، على أرض ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة وخلفه ريال مدريد بثماني نقاط، وتأهلا سويا إلى دور الستة عشر للبطولة.

وفرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نفسه نجماً فوق العادة لباريس سان جيرمان في المباراة، بعد أن قلب مجريات المباراة لصالح فريقه، بعدما دفع به المدير الفني الألماني توماس توخيل، في بداية الشوط الثاني للمباراة.

وكان الفتى البرازيلي الموهوب هدفاً لفريق ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية الماضية، وسعى النادي الملكي لخطفه من غريمه التقليدي برشلونة، الذي كان يسعى لاستعادته مرة أخرى، وفي النهاية استقر به المقام في «حديقة الأمراء» ورفض باريس سان جيرمان التفريط فيه.

وعقب نهاية المباراة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أمس، قضى نيمار ليلته رفقة مواطنه وزميله في صفوف المنتخب البرازيلي، كاسيميرو، لاعب وسط فريق ريال مدريد.

والتقطت كاميرات المصورين اللاعبين معا عقب المباراة حيث تجولا في العاصمة الإسبانية، وتناولا العشاء في مطعم «فيليكس بويكس» الذي يملكه جناح فريق باريس سان جيرمان، النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والقريب جداً من ملعب «سانتياجو برنابيو».

وشهدت عودة نيمار إلى ملعب ريال مدريد لأول مرة منذ نحو عامين (وتحديدا منذ مباراة الفريقين في فبراير 2018) في صيف 2017، ظهورا لافتا للاعب، حيث تم استقباله بشكل رائع، والتقطت الكاميرات تبادله الضحك مع الفرنسي كريم بنزيما على أرض الملعب، كما دخل في أحاديث في ممر غرف الملابس مع زملائه من لاعبي المنتخب البرازيلي الثنائي كاسيميرو ومارسيلو.

ولفت مارسيلو انتباه وسائل الإعلام العالمية، بعد أن كشفت كاميرات شبكة «موفي ستار» عما قاله خلال سيرهما في ممر الملابس لمواطنه، حيث قال له: «أنت تلعب أفضل من مبابي».

ودارت تكهنات في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع أحد جوهرتي باريس سان جيرمان، مبابي أو نيمار لتدعيم صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وكشفت صور تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل السهرة الليلة بين اللاعبين في مدريد، حيث ظهر نيمار وهو يرتدي قميص فريق ميامي هيت الشهير والمنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

في النهاية أمضى نيمار ليلة جميلة مع كاسيميرو، ولكن ما لا نعرفه هو هل حصل الموهوب البرازيلي على إذن من إدارة باريس سان جيرمان بالقيام بذلك؟ أم أنه سيضيف جدلاً جديداً إلى علاقته مع ناديه ويشعل التكهنات من جديد حول رحيله عن الفريق؟