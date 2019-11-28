 فوز «لاكال بو» في انتخابات الإعادة الرئاسية بأوروجواي - بوابة الشروق
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فوز «لاكال بو» في انتخابات الإعادة الرئاسية بأوروجواي

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(د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 11:15 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 11:15 م

قال الحزب الوطني المنتمي لتيار اليمين الوسط إنه تم انتخاب مرشحة لويس لاكال بو، رئيسا لأوروجواي.

وأضاف "الحزب" في تغريدة، بعدما أظهر فرز بطاقات الاقتراع أن "لاكال بو حقق فوزًا قويًا في انتخابات الإعادة التي جرت يوم الأحد الماضي، إن "أوروجواي لديها بالفعل رئيس جديد".

وأقر المرشح اليساري دانييل مارتينيز بالهزيمة، وقال على تويتر إننا "نحيي الرئيس المنتخب لويس لاكال بو".

وحقق لاكال بو تقدما في البداية بأكثر قليلا من واحد بالمئة، وقال مارتينيز في تغريدة إن "الاتجاه لم يتغير تم فرز المزيد من بطاقات الاقتراع".

والسيناتور السابق لاكال بو، 46 عامًا، هو نجل الرئيس السابق لويس ألبرتو لاكال الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1990 و1995.

وأطاح فوزه بحزب الجبهة العريضة اليساري من الرئاسة بعد 15 عامًا.

ومن المتوقع أن يتبنى لاكال بو سياسات مؤيدة للشركات وأن يجري تعديلا على السياسة الخارجية لأوروجواي، بالابتعاد أكثر عن فنزويلا الاشتراكية وتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة.

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