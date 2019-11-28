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أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على رفضه الهجوم ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا اقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته".

وأضاف: "لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".

وأردف: "تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيء سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد، واضحة ولا أعيد؟".

واختتم: "لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة ومبروك الصدارة للأهلي، مع أنها حاجة طبيعية مثلها مثل أي حاجة في الحياة لا جديد".