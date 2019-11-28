«ميركل» ترفض استبعاد شركات من المشاركة في شبكة الجيل الخامس

رفضت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، استبعاد شركات من توسيع نطاق شبكة الاتصالات النقالة للجيل الخامس.

يأتي ذلك في إطار الخلاف بين برلين وواشنطن، التي تطالب باستبعاد شركة هواوي الصينية من المشاركة في شبكة الجيل الخامس بألمانيا.

وقالت "ميركل"، في ندوة لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، في برلين مساء اليوم الأربعاء:" لأن قضية أن نعزل أنفسنا في كل المجالات كرد على المنافسة هي قضية لا تبشر بالخير"، مشيرة إلى أن ألمانيا دائمًا ما اعتمدت على المنافسة الحرة المفتوحة، مؤكدة أنه من الضروري رفع مستوى المعايير الأمنية في شبكة الجيل الخامس.

وكان حزب ميركل قرر مطلع الأسبوع الجاري عدم استبعاد شركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات بوجه عام من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا.