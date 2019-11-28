قادة من التبت: الدلاي لاما هو من يختار خليفته

قال تجمع من كبار الزعماء الدينيين والسياسيين لمواطني التبت المنفي، أمس الأربعاء، إن الدالاي لاما هو الوحيد الذي يتمتع بسلطة كيفية اختيار خليفته.

وأشار القرار الذي تبناه أكثر من 100 مشارك في بلدة دارامسالا شمالي الهند "إذا اختارت حكومة جمهورية الصين الشعبية مرشحا لمنصب الدالاي لاما لتحقيق أغراض سياسية، فلن يعترف شعب التبت بهذا المرشح أو يحترمه".

وظل اختيار خليفة الدالاي لاما الحالي والرابع عشر، الذي بلغ الرابعة والثمانين في العام الجاري، قضية خلافية منذ أمد طويل بين الصين ومواطني التبت في المنفى.

ووفقا للتقاليد، يتم تحديد تجسد روح الدالاي لاما من خلال أسلوب يرجع إلى أكثر من 800 عام باستخدام علامات مختلفة.

وقال القرار: "إن العلاقة بين من تولوا منصب الدالاي لاما بالتعاقب وشعب التبت مماثلة للعلاقة بين الرأس والعنق، أو بين الجسد وظله، ولذلك لا يمكن الفصل بينهما مطلقا".

وأضاف القرار أن هذا هو السبب الذي يجب من أجله أن يستمر تقليد اختيار الدالاي لامات المتعاقبين عن طريق تجسد الروح .