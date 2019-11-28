صحيفة: ترامب يوقع مشروع قانون يدعم متظاهري هونج كونج رغم معارضة الصين

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وذلك بعد مرور أسبوع من إقرار مجلسي النواب والشيوخ للتشريع بأغلبية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب قد وقّع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج على الرغم من احتجاجات المسؤولين في بكين، الذين يرون أن تمرير هذا التشريع يعني التدخل في شؤونهم الداخلية.

وقال ترامب في بيان: "وقعت على هذه القوانين احتراما للرئيس الصيني شي جين بينج وشعب هونج كونج. ونلجأ إلى هذه التشريعات أملا في أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن التشريع يفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في هونج كونج ويمنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وأضافت أن مشروع القانون يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سنوي للمشرعين حول ما إذا كانت هونج كونج "تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي" عن الصين.

ومن جانبها، وصفت بكين مشروع القانون بأنه "غير ضروري وغير مبرر"، وهدد المسؤولون هناك باتخاذ إجراءات انتقامية حال إقرار هذا التشريع وتحوله إلى قانون.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة والصين لا تزالان تعملان على استكمال "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة التي أُعلِن عنها لأول مرة منذ أكثر من شهر. وزعم ترامب مرارًا أن المحادثات التجارية الجارية مع الصين تحول دون انفلات العنف في هونج كونج.