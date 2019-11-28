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بالنسبة للجميع فمدينة لوس أنجلوس الأمريكية هي هوليود والشمس الساطعة والنخيل المتناثرة في كل الأرجاء ولكن انتشارًا واسعًا لآبار النفط فى المدينة الجميلة بدأ يؤذي سكانها الـ3 ملايين ويفسد عليهم جمال مدينتهم.

وبحسب فرانس 24 توجد مئات آبار النفط المشغلة وسط المناطق السكنية بلوس أنجلوس كما أنها تتواجد أمام معظم المدارس والمجمعات التجارية وحتى دور العبادة علي تنوعها.

ورغم أن وجود الآبار النفطية يعد من تاريخ لوس أنجلوس ويمثل جزءًا من تاريخها إلا أن السكان ونشطاء البيئة مأخرا بدأوا بالشكوى من تبعات سيئة لتلك الظاهرة مطالبين بإبعاد تلك الآبار عن المناطق المأهولة.

بينما تقف أمام بئر للنفط تحيطه 3 مدارس وحديقة عامة شمال لوسأنجلوس تقول الناشطة مارثا أرجولو "علينا إيقاف ذلك".

وأضافت: "تري ما قيمة الأرباح التى تجعلنا نعرض أنفسنا لتلك المخاطر علي صحتنا"، مشيرة للسور المحيط بـ10 مضخات نفط شبيهة بطائر العنقاء الأسطورى وهى ترتفع وتنزل بينما يتصاعد منها سائل النفط المميز.

وتكمل مارثا: "لا ينبغى أن تظهر تلك المواقع النفطية وسط الأحياء فهى جزء من التلوث البيئى والأزمة المناخية".

وقام عدة برلمانيون عن لوسأنجلوس بالتقدم بطلب منع إعطاء تصاريح لآبار نفط جديدة إلي جانب عمل مناطق آمنة من مئات المترات بين الآبار والمناطق السكنية وهو ما تمت مناقشته فى اجتماع علي المستوي المحلى منذ أسابيع حضره العشرات من السكان والموظفون بمحليات المدينة.

وشاركت ناشطة المناخ السويدية جريتا ثامبرج نشطاء من لوسأنجلوس بمظاهرة خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على المشكلة النفطية.

وتقول آميليا سانشيز المقيمة بمقاطعة ويلمنجتون بلوسأنجلوس أن كثير من السكان هناك بدأوا بالشكوي من أعراض ربو وصداع متكررة واشتمام رائحة مثيرة للغثيان.

وتضيف آميليا مريضة الربو وسرطان الرئة: "يسألوننى لمذا لا أرحل من هنا ولكنى لا أملك نقودًا أجر بها بيتا بمكان آخر فلا يكترث أحد من المسؤولين من أجلنا كوننا فقراء".

وتقول آنا باركس الموظفة بجامعة جنوب كاليفورنيا إنها تخاف على أطفالها من 3 آبار نفط تواجدت قرب منزلها، موضحة أن أبنائها يعانون نزيف الأنف والصداع جراء استنشاق الغازات المنبعثة من الحقل القريب.

وتستنكر باركس كيف أن الحكومة الأمريكية لا تعير جمعيات المجتمع المدنى فى لوسأنجلوس المطالبة بالحفاظ علي صحة السكان اهتمامًا كما تهتم بلوبيات التنقيب علي الوقود، مضيفة أن كثير من إجراآت الحماية توفر للأحياء الغنية بينما تبقي الأحياء الأفقر عرضة للملوثات البيئية.

وتستطرد قائلة: "قبل إنتقالى إليها ظننتها مدينة سنيمائية لم أعلم أنها مدينة نفطية فأولادى حينما يذهبون للحديقة العامة يجدون علي بعد مئات المترات بئر نفط ينفث دخانه السام الذي على أبنائه إستنشاقه طوال حياتهم".

وإلي الجنوب قليلا وفى سيجنال هيل يعيش السكان أكثر قربا من مضخات النفط القائمة وسط المنازل والتى يسمونها الحمير الناهقة بسبب صوتها ورغم اعتراض البيئيين فسكان تلك المنطقة يعتمدون كثيرا علي العمل بالمجال النفطى لذا يملكون رأيا مختلفا.

ويخشي سكان المنطقة أن تأدى أى خطوة لتقليل آبار النفط للتأثير سلبا علي اقتصاد المقاطعة وحجم الضرائب المفروضة، موضحين أن إنتاج النفط يتدني فعليا منذ الثمانينيات حيث وصل الإنتاج اليومي بمقاطعة آلى لـ12 ألف برميل يوميا عام 2019 مقارنة ب26 ألف برميل يوميا عام 2011.

ويقول أحد عمال النفط الذي يملك مضخا بجراش منزله: "إذا أغلقنا تلك الآبار إذا أين يذهب العاملون بها فعلينا إبقائها للحفاظ علي أجورنا ومصادر لدفع الضرائب للحكومة".

وعن دعاوي إغلاق الآبار يقول روك زيرمان رئيس اتحاد نفطيي لوس أنجلوس: "لن يعنى أى قرار اعتباطى بدوافع بيئية لإغلاق الآبار أى شيئ سوي تضييع مجال مربح للفرد وإغلاق مصدر لأموال الضرائب بشأنه حل قضايا إنسانية كقضايا المتشردين بأمريكا وعلاوة علي ذلك فستضطر أمريكا حينها لإستيراد النفط من دول أخرى لا تحترم حقوق الإنسان ولا تعير البيئة أهمية من الأساس".