لجنة إصلاحات تطالب كينيا بإعادة منصب رئيس الوزراء

طالبت لجنة مكلفة بالعمل على تخفيف حدة التوترات العرقية في كينيا، بضرورة إعادة منصب رئيس الوزراء وإسناده للمنافس الذي حل ثانيًا في الانتخابات الرئاسية، زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وتتولى اللجنة مهمة اقتراح آلية لإدارة البلاد على نحو أفضل.

وذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن الاستحداث المقترح للمناصب جزء من مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي صاغتها "مبادرة بناء الجسور" من جانب الرئيس أوهورو كينياتا، وزعيم المعارضة رايلا أودينجا، في أعقاب انتخابات متنازع عليها جرت في عام 2017 هددت بتأجيج نزاع واسع النطاق.

واقترحت اللجنة أيضًا أن تكون النفقات المتكررة بحد أقصى بنسبة 30 ٪ من الميزانية الوطنية، وهو أمر من الصعب تنفيذه لأن فاتورة الأجور العامة تمثل أكثر من ثلث إيرادات الدولة.

وناشدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إدارة كينياتا بتوخي الحذر في إدارة الموارد المالية للحكومة، بعدما رفعت سقف الاقتراض، واقتراب نسبة الدين إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي.

وتتضمن المقترحات الأخرى للجنة منع المسئولين العموميين من الدخول في تعاملات تجارية مع الحكومة، لتجنب تضارب المصالح وتطبيق الضريبة الموحدة لتبسيط إجراءات تحصيل الضرائب.