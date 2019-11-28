نشطاء ينقذون 200 رأس غنم من سفينة غارقة في البحر الأسود

أعلنت منظمة "فور باوز" الدولية المعنية بحماية الحيوانات، من مقرها في فيينا اليوم الخميس، أن نشطاء حقوق الحيوان أنقذوا 200 رأس من الغنم من أصل 14600 كانت على متن سفينة غرقت في البحر الأسود.

وانقلبت السفينة "كوين هند" ، التي ترفع علم مجموعة جزر بالاو ، مع شحنة الأغنام، وهي في طريقها إلى المملكة العربية السعودية ، في البحر قبالة ميناء ميديا الروماني يوم الأحد الماضي.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية ، ولكنه أدى إلى نفوق الكثير من الأغنام. وقالت منظمة "فور باوز" إن الآلاف من رؤوس الأغنام كانت لا تزال على قيد الحياة داخل السفينة، وإنها كانت تواجه النفوق غرقًا واختناقًا.

وقالت منظمة "أنيمالز انترناشونال" ومقرها أستراليا ولديها فروع في جميع أنحاء العالم، إن السفينة كانت تنقل حمولة تفوق طاقتها الأصلية، في حين تكهنت بعض وسائل الإعلام بأن الشحنة لم تكن موزعة بشكل صحيح على متن السفينة مما جعلها تفقد توازنها.