المطري: طوينا صفحة مباراة الإمارات وتركيزنا الآن على قطر

أكد عبد الواسع المطري لاعب المنتخب اليمني لكرة القدم أن توقف النشاط والدوري الكروي في اليمن يؤثر على الفريق بالطبع منذ سنوات ولكن ربما كان ظهور الفريق بمستو غير مرض في البطولة الحالية لقلة الخبرة ووجود العديد من العناصر الشابة.

ويلتقي المنتخب اليمني نظيره القطري غدا الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.

وكان المنتخب اليمني استهل مسيرته في البطولة بالخسارة 0 - 3 أمام نظيره الإماراتي.

وقال المطري في المؤتمر الصحفي لفريقه الخميس قبل مباراة الغد : "نسينا المباراة السابقة وتركيزنا الآن ينصب على المباراة المرتقبة غدا ونسعى لتقديم مباراة قوية".

وعن الارتباك الذي يبدو على الفريق أحيانا في بطولة الخليج ، : "أجواء البطولة جديدة على العديد من العناصر الشابة في الفريق حاليا وتختلف عن الأجواء التي يشاهدها الفريق في مبارياته بالتصفيات الآسيوية".