المملكة المتحدة تسجل 370 حالة وفاة بكورونا بزيادة تقترب من 50% خلال شهر

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سجلت مستشفيات المملكة المتحدة قبل أسبوع 391 حالة وفاة بكوفيد- 19، بينما بلغ هذا الرقم قبل شهر في 28 أكتوبر، 248، مما يعني أن عدد الوفيات اليومية ارتفع بنسبة تقارب 50%.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في الـ24 ساعة الأخيرة في مستشفيات المملكة المتحدة بمقدار 370 حالة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية .

وأكدت السلطات الصحية تسجيل 289 حالة وفاة في إنجلترا و 44 في اسكتلندا و 29 في ويلز وثمان حالات في أيرلندا الشمالية.

وبلغ العدد الإجمالى الرسمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة الليلة الماضية 57551 حالة بعد تأكيد 521 حالة وفاة.

وأصبحت المملكة المتحدة الشهر الجاري خامس دولة تتخطى عتبة 50 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد- 19الذى يسببه فيروس كورونا ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك والهند.