مستثمرون يطالبون بإنشاء بنك للتنمية السياحية لمواجهة الأزمات

عاطف عبداللطيف: الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى مساندة السياحة خلال أزمة كورونا
طالب عدد من مستثمرى السياحة بضرورة إنشاء بنك خاص بالسياحيين على غرار بنك التنمية الصناعية.. مؤكدين أن إنشاء بنك للتنمية السياحية سيساهم فى تسهيل عملية الإقراض والتمويل للقطاع خاصة وقت الأزمات.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن السياحة عبر تاريخها تتأثر بأى أزمات تحدث ولكنها سرعان ما تعود سريعا وتتعافى إذا قامت الدولة بمساندتها ودعمها.
وأشار إلى أن جميع الدول تهتم بالسياحة وتساندها فى أزماتها فنجد مثلا فى دولة مثل فرنسا رغم الأزمات والاضطرابات التى حدثت مؤخرا أن السياحة تعود سريعا وتحقق نموا كبيرا فى الدخل القومى الفرنسى.
وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى مساندة السياحة فى ظل تفشى فيروس كورونا عالميا من خلال عدد من الإجراءات المهمة ومنها مبادرات التمويل السياحى بفائدة بسيطة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى قطاع السياحة ولكن للأسف العاملين بالسياحة مازالوا يواجهون صعوبات كبيرة فى الاقتراض من البنوك نتيجة للاشتراطات الصعبة التى تضعها البنوك.
واقترح عبداللطيف بأن يتم إنشاء بنك خاص بالسياحة وتمويل القطاع السياحى يحمل مسمى بنك «التنمية السياحية» على غرار بنوك التنمية الصناعية وتنمية والصادرات وبنك التنمية والائتمان الزراعى يكون دوره تمويل القطاع السياحى.
وأوضح عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن فكرة انشاء بنك التنمية السياحية ستكون مهمة لأن تمويل القطاع السياحى ذو طبيعة خاصة ويحتاج إلى متخصصين من العاملين وعلى دراية بنشاط القطاع السياحى.. وأشار د. عاطف عبداللطيف إلى أن مخصصات البنك من الممكن أن يشارك فيها رجال أعمال ومستثمرين بالقطاع السياحى على غرار البنوك الخاصة وبالتعاون مع الدولة والبنك المركزى فى توفير أموال للإقراض بالبنك.
ونوه عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إلى انه إذا كان هناك بنك للتنمية السياحية فى الوقت الحالى كان سيتم إدخال مبادرات تمويل السياحة من خلاله وسيكون له دور فى منح مزيد من الاقتراض للقطاع السياحى لأنهم أدرى باحتياجاته وطبيعة عمله وسيكون له دور فى تمويل العاملين بالقطاع السياحى وتوفير القروض لهم خاصة أن أغلب البنوك لا تتعامل مع الموظفين بالقطاع السياحى لانهم ضمن قائمة الإقراض مرتفع المخاطر وكذلك يكون له دور فى توفير عروض رحلات سياحية بالتقسيط للعاملين بالتنسيق مع شركاتهم والعاملين بالدولة بشكل عام واقراض المراكب والفنادق السياحية والنقل السياحى والطيران.. وأضاف عاطف عبداللطيف إلى أنه يمكن لبنك التنمية السياحية مساندة المشروعات الصناعية المرتبطة بالقطاع السياحى مثل صناعة الخزف والبازارات وكذلك مساندة وتمويل طيران الشارتر ويكون نواة لتأسيس شركة للطيران الشارتر.
وذكر د. عاطف عبداللطيف أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت وهو عنصر مهم جدا فى دخل الموازنة العامة للدولة فى مصر ويحقق المليارات من الدولارات سنويا فى ظروفه الطبيعية ويوفر أكثر من 14 مليون فرصة عمل ويخدم أكثر من 70 صناعة ويستحق الاهتمام به ومساندته.