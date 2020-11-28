مستثمرون يطالبون بإنشاء بنك للتنمية السياحية لمواجهة الأزمات

عاطف عبداللطيف: الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى مساندة السياحة خلال أزمة كورونا

طالب عدد من مستثمرى السياحة بضرورة إنشاء بنك خاص بالسياحيين على غرار بنك التنمية الصناعية.. مؤكدين أن إنشاء بنك للتنمية السياحية سيساهم فى تسهيل عملية الإقراض والتمويل للقطاع خاصة وقت الأزمات.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن السياحة عبر تاريخها تتأثر بأى أزمات تحدث ولكنها سرعان ما تعود سريعا وتتعافى إذا قامت الدولة بمساندتها ودعمها.

وأشار إلى أن جميع الدول تهتم بالسياحة وتساندها فى أزماتها فنجد مثلا فى دولة مثل فرنسا رغم الأزمات والاضطرابات التى حدثت مؤخرا أن السياحة تعود سريعا وتحقق نموا كبيرا فى الدخل القومى الفرنسى.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى مساندة السياحة فى ظل تفشى فيروس كورونا عالميا من خلال عدد من الإجراءات المهمة ومنها مبادرات التمويل السياحى بفائدة بسيطة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى قطاع السياحة ولكن للأسف العاملين بالسياحة مازالوا يواجهون صعوبات كبيرة فى الاقتراض من البنوك نتيجة للاشتراطات الصعبة التى تضعها البنوك.

واقترح عبداللطيف بأن يتم إنشاء بنك خاص بالسياحة وتمويل القطاع السياحى يحمل مسمى بنك «التنمية السياحية» على غرار بنوك التنمية الصناعية وتنمية والصادرات وبنك التنمية والائتمان الزراعى يكون دوره تمويل القطاع السياحى.

وأوضح عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن فكرة انشاء بنك التنمية السياحية ستكون مهمة لأن تمويل القطاع السياحى ذو طبيعة خاصة ويحتاج إلى متخصصين من العاملين وعلى دراية بنشاط القطاع السياحى.. وأشار د. عاطف عبداللطيف إلى أن مخصصات البنك من الممكن أن يشارك فيها رجال أعمال ومستثمرين بالقطاع السياحى على غرار البنوك الخاصة وبالتعاون مع الدولة والبنك المركزى فى توفير أموال للإقراض بالبنك.

ونوه عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إلى انه إذا كان هناك بنك للتنمية السياحية فى الوقت الحالى كان سيتم إدخال مبادرات تمويل السياحة من خلاله وسيكون له دور فى منح مزيد من الاقتراض للقطاع السياحى لأنهم أدرى باحتياجاته وطبيعة عمله وسيكون له دور فى تمويل العاملين بالقطاع السياحى وتوفير القروض لهم خاصة أن أغلب البنوك لا تتعامل مع الموظفين بالقطاع السياحى لانهم ضمن قائمة الإقراض مرتفع المخاطر وكذلك يكون له دور فى توفير عروض رحلات سياحية بالتقسيط للعاملين بالتنسيق مع شركاتهم والعاملين بالدولة بشكل عام واقراض المراكب والفنادق السياحية والنقل السياحى والطيران.. وأضاف عاطف عبداللطيف إلى أنه يمكن لبنك التنمية السياحية مساندة المشروعات الصناعية المرتبطة بالقطاع السياحى مثل صناعة الخزف والبازارات وكذلك مساندة وتمويل طيران الشارتر ويكون نواة لتأسيس شركة للطيران الشارتر.

وذكر د. عاطف عبداللطيف أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت وهو عنصر مهم جدا فى دخل الموازنة العامة للدولة فى مصر ويحقق المليارات من الدولارات سنويا فى ظروفه الطبيعية ويوفر أكثر من 14 مليون فرصة عمل ويخدم أكثر من 70 صناعة ويستحق الاهتمام به ومساندته.