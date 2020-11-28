الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة جنوب السودان

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى أرض الوطن، بعد زيارة جمهورية جنوب السودان.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.