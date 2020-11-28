 الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة جنوب السودان - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة جنوب السودان

أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:28 م

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى أرض الوطن، بعد زيارة جمهورية جنوب السودان.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


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