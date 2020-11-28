أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن اجمالى صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغ خلال الفترة (يناير-اكتوبر) من العام الحالى نحو 4 مليارات و153 مليون دولار، مقابل 4 مليارت و363 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 4.8%

وأشارت الوزارة إلى أن صادرات القطاع من "منتجات اللدائن والبلاستيك" بلغت خلال العشرة شهور من العام الحالى نحو 1.376 مليار دولار مقابل 1.571 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 12.4%،فيما بلغت صادرات "منتجات الأسمدة نحو1.146 مليار دولار مقابل 1.116 مليار دولار بارتفاع بلغ 2.7%.

وأوضحت أن صادرات مصر من "المنتجات الورقية" بلغت خلال 10شهور من 2020 نحو 408 ملايين دولار مقابل436.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع بلغت نسبه 6.6%.

وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية أشارت إلى أن "تركيا" تستحوذ على المرتبة الاولى بما قيمته 587 مليون دولار مقارنة 718.46 مليون دولار بتراجع بلغ 18.2%، تلاها في المرتبة الثانية"الهند"؛ بما قيمته 256 مليون دولار مقابل 210 ملايين دولار بارتفاع بلغ 21.8%، تلاها في المرتبة الثالثة (فرنسا) بما قيمته 220 مليون دولار، مقابل 212.57 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 3.5%، فيما بلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى"إيطاليا" نحو 213 مليون دولار مقارنة بنحو222.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4.3 %.