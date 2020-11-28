احتجاجات متوقعة خلال مؤتمر لحزب البديل من أجل ألمانيا

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يعقد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مؤتمرا حزبيا يستمر يومين اعتبارا من اليوم السبت، ومن المتوقع أن تقابله مظاهرة مناهضة للعنصرية وحضور كبير للشرطة.

وتم تسجيل مظاهرة بمشاركة ألف شخص خارج مركز المؤتمرات في مدينة كالكار في غرب ألمانيا، حيث سيعقد مؤتمر الحزب.

ومن المقرر أن يدلي مشرعون من جميع الأحزاب الألمانية الأخرى عدا حزب البديل بكلمات خلال المظاهرة التي دعت إليها منظمة الوقوف ضد العنصرية.

وذكرت الشرطة أنها ستنشر عددا كبيرا من عناصرها لكنها تتوقع أن تظل الأحداث سلمية.

وفي غضون ذلك، يجتمع حوالي 600 عضو من حزب البديل من أجل ألمانيا لمناقشة مفهوم لسياسة التقاعد والدخل الأساسي، وكذلك تعيين مناصب حزبية داخلية.