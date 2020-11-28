 بروتوكول تعاون بين شركتي جاسكو وأنابيب البترول - بوابة الشروق
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بروتوكول تعاون بين شركتي جاسكو وأنابيب البترول


نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:52 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:52 م

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووزراء البترول والثروة المعدنية السابقين المهندس سامح فهمى والمهندس عبدالله غراب والمهندس أسامة كمال والمهندس شريف هدارة، على هامش الاحتفال بعيد البترول الخامس والأربعين توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو وشركة أنابيب البترول لتطوير الشبكة القومية لخطوط نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والكشف عن الخطوط باستخدام الفرشاة الذكية وتقديم الخدمات المساعدة لإنشاء مركز تحكم قومى بخطوط الأنابيب، وقعها المهندس ياسر صلاح رئيس جاسكو والمهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول.
وتعتبر الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من أوائل الشركات المطبقة لنظام الاسكادا فى مصر منذ أكثر من ۲۰ عاماً ، ويأتى تطوير نظام الاسكادا ضمن جهود تحقيق التكامل بين الأنظمة المعلوماتية التى تستخدمها حيث يتيح النظام الجديد الربط مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وعرضها بمركز التحكم القومى وبرامج المحاكاة اللحظية(Gas pipeline simulator) مما يساعد القائمين على تشغيل الشبكة القومية بمركز التحكم القومى على المراقبة اللحظية والتحكم فى الشبكة القومية واتخاذ إجراءات سريعة فى حالات الطوارئ وتوقع السيناريوهات الاستباقية وإجراء مناورات التشغيل لتأمين إمداد العملاء بالغاز الطبيعى.


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