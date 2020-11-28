صحيفة إماراتية تؤكد أهمية الحوار السياسي لتحقيق السلام في المنطقة

أكدت صحيفة " الخليج" الإماراتية، أهمية الحوار السياسي لتحقيق السلام في المنطقة ، حيث إن استمرار النزاعات لن يستفيد منه إلا أمراء الحروب الذين يستميتون في إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة والمعارك مشتعلة من أجل تحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بمصلحة الأوطان.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "مهندسو صناعة الحروب"- أنه من المؤسف أن بعضاً من مهندسي الحروب في البلدان التي شهدت ما يعرف بـ"موجة الربيع العربي" لم يتعظوا بما حدث في أكثر من بلد، فواصلوا عملية التدمير والتخريب، وما زالوا غير مستعدين لأن يتنازل بعضهم لبعض من أجل إعادة الاستقرار إلى بلدانهم، على الرغم من أن الأحداث أثبتت أن الحوار والجنوح إلى السلم، يعدّان أفضل الخيارات للكثير من القوى السياسية المتصارعة.

وأوضحت أن المواطن العربي قد اكتشف أن السلام في ظل وجود مهندسي الحروب وتمدد الخراب لن يكون ممكناً، ولهذا يعمد الكثير إلى البحث عن خيارات السلام بعيداً عن هؤلاء الذين أحالوا بلدانهم إلى أطلال ودمروا الإمكانات الضعيفة أصلاً في بعضها، وأوصلوا الدول الغنية، منها ليبيا، إلى الحضيض، حتى أنها لم تعد قادرة على الإنفاق على مواطنيها.

وأشارت إلى أن صناع الحروب أثبتوا أن مشروعهم في الخراب والتدمير لم يجلب للمنطقة إلا المشاكل، وتبدو هذه القضية ماثلة أمامنا في الحلحلة السياسية للأزمة في سوريا التي أخذت فيها الحرب مداها من الدمار في النفوس والإمكانيات المادية، أما في اليمن، فلا يزال المراهنون على الحل العسكري يعتقدون أن بإمكانهم تحريف حقائق التاريخ والعودة بالناس إلى نظام العبودية والاستغلال باسم الحق الإلهي، الذي يروّجون له منذ استيلائهم على السلطة قبل ستة أعوام.