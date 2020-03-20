رئيس وزراء الهند: نعمل مع شركات محلية لتطوير لقاح ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن حكومته تعمل مع شركات الأدوية المحلية من أجل تطوير لقاح على وجه السرعة لمرض كورونا، حتى مع تزايد التساؤلات والشكوك حول التجارب السريرية التي أجرتها شركة أسترازينيكا والتي من المتوقع أن تنتج أول لقاح للمرض في البلاد.

ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناريندا مودي، الذي جاب البلاد للقاء المسؤولين في شركات كاديلا هيلثكير المحدودة وباراتيا بيوتك وسيروم انستيتيوت أوف انديا المحدودة، قوله إن حكومته "تعمل بنشاط وفعالية " مع العلماء والمسؤولين لتسهيل جهودهم من أجل تطوير لقاح للمرض.