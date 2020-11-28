نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ملتقى فكريا افتراضيا عن (وثائق الاتحاد ـ تاريخ ينبض بالحياة) عبر تطبيق "زووم"، وتم بثه عبر منصة المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حضر وقائع الملتقى جمهور نوعي من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة والمهتمين.

ويأتي هذا الملتقى في ظل احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ49 لقيام الدولة في الثاني من ديسمبر 1971، وقد دأبت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كل عام على تقديم الفعاليات الفكرية في هذه المناسبة الكبيرة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل الملتقى عرض فيلم "الإمارات ـ إطلالة ذهبية على مشارف الخمسين" استعرض أبرز المحطات في مسيرة الاتحاد ووقف عند المحطات التي مهدت لقيام الاتحاد وصولا إلى الوقت الحاضر.

شارك في الملتقى كل من د. حمد بن صراي، ود. سيف بن عبود البدواوي، وعبدالله بن جاسم المطيري، وأداره ناصر حسين العبودي الباحث والمختص بالتاريخ والآثار وعضو مجلس أمناء المؤسسة.

وقدمت الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، كلمة افتتاحية، ثم قدم د. حمد بن صراي أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بحثا بعنوان "من ملامح ومظاهر الاتحاد بين إمارات الساحل قبل عام 1971"، حيث بين طبيعة الأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقال في ورقته "لم يترك المسؤولون البريطانيون من عسكريين وسياسيين وإداريين ورحالة ومنقبين وباحثين شاردة ولا واردة وصلت إليهم إلا ودونوها وتتبعوا خبرها، وأثبتوها كتابة وصورة ورسما ووصفا وتعليقا".

كما قدم د. سيف بن عبود البدواوي المؤرخ المختص بمنطقة الخليج العربي بحثا بعنوان "إطلالة عامة على المناقشات التي مهدت لقيام الاتحاد.. اللجنة التشاورية أنموذجا"، حيث عرض تمهيدا عاما للسياسة البريطانية تجاه الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في عام 1948 عندما تم نقل كافة المسؤوليات الخاصة بالخليج من حكومة الهند إلى وزارة الخارجية البريطانية، وبين البدواوي أوضاع النفط في عموم المنطقة، ودور المقيم السياسي البريطاني السير روبرت هاي في اقناع الحكومة البريطانية بإنشاء مجلس حكام الإمارات المتصالحة.

ثم قدم عبدالله بن جاسم المطيري بحثا بعنوان "قراءة في النقود المستخدمة في الإمارات منذ قيام الاتحاد"، استعرض فيه تاريخ العملات بشكل عام في هذه المنطقة وكيفية التداول الذي جاء نتيجة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ثم استعرض أسماء وأشكال العملات التي تعاقب ظهورها حسب تواريخ معينة.