ميركل تشيد بشجاعة المواطنين في مواجهة أزمة كورونا

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشجاعة المواطنين في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، اليوم السبت، في إشارة إلى الأزمة: "لقد قطعنا شوطا طويلا".

وذكرت ميركل أن أمورا كثيرة حدثت منذ أن بدأ فيروس كورونا في الانتشار، مشيرة إلى أنه في بداية العام كان يتعين على المرء أن يتعامل مع فيروس غير معروف تماما، وقالت: "اليوم نعرف الكثير عن طرق العدوى وإمكانيات حماية أنفسنا والأعراض وخيارات العلاج"، مضيفة أنه يُجرى تطوير لقاحات في زمن قياسي، وقالت: "يمكننا أن نفترض أن لقاحا واحدا أو أكثر سيكون متاحا في موعد غير محدد، لكن في المستقبل المنظور".

وأوضحت ميركل أن هذا يرجع إلى "الفضول العلمي العظيم"، وقالت: "إذا كان لهذه الجائحة أي شيء جيد على الإطلاق، فهو كالتالي: أنها تُظهر ما يمكننا نحن البشر فعله عندما نتمالك أنفسنا، وعندما نتصرف بمثابرة وإبداع - والأهم من ذلك، عندما نتعاون عبر الحدود"، موضحة أن العلماء غير مطالبين وحدهم بالقيام بهذه المهمة، وقالت: "لا، يمكننا جميعا أن نفعل شيئا"، مشيرة إلى قواعد النظافة مثل ارتداء الكمامات أو التباعد الجسدي بين الأفراد أو التهوية.

وذكرت ميركل أن المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو لمواجهة أزمة كورونا لم يكن من الممكن تصورها قبل الأزمة، وقالت: "لكننا نفعل ذلك لأنه لا ذنب لأحد في أن الجائحة أوقعته في أزمة".

وناشدت ميركل المواطنين الالتزام أيضا بقواعد السلامة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد "الكريسماس"، وقالت: "لأننا سنرى أن ذلك سيكون مفيدا. لأننا معا سنكون أقوى من الفيروس".