أجفند يتلقى ترشيحات جائزة الأمير طلال الدولية بقيمة مليون دولار حتى 15 ديسمبر

أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، استمرار تلقي ترشيحات جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وذلك حتى 15 ديسمبر المقبل.

وموضوعات الجائزة هذا العام هي "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك إسهاما في الجهود المبذولة للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

والتنافس على الجائزة متاح وفق الفروع الأربعة التالية الفرع الأول (400 ألف دولار)، مخصصة لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، الفرع الثاني (300 ألف دولار)، مخصصة لمشروعات الجمعيات الأهليـة الوطنية، الفرع الثالث (200 ألف دولار) مخصصة لمشروعات الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والمؤسسات الخيرية، الفرع الرابع (100 ألف دولار)، مخصصة للمشروعات التي بادر بها أو يقودها الأفراد.

وأطلق برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في عام 1999 لحفز الإبداع والابتكار في التنمية، ونشر وتعميم التجارب التنموية الناجحة، ولتكون الجائزة أسلوباً للدعم التنموي.

وتضم لجنة الجائزة الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيسا و عددا من الشخصيات التنموية البارزة التي تمثل قارات العالم وهم الملكة صوفيا، ممثلة لقارة أوروبا، والسنيورة مرسيدس مينافرا، والسيدة الأولى سابقا في الأورجواي ممثلة لقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، و الدكتور أحمد محمد علي، الرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا للمنطقة العربية، والبروفيسور محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك جرامين، ممثلا لقارة آسيا، والدكتور يوسف سيد عبدالله، المدير العام السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ممثلا لقارة أفريقيا.