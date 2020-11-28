وزير بريطاني يحذر من احتمالية امتلاء كل مستشفيات بلاده بمصابي كورونا

حذر وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، من أنه قد تمتلئ جميع المستشفيات في بلاده بحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في حال لم يتم فرض قيود جديدة.

وحث جوف -في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية- المشرعين بمجلس العموم "تحمل المسئولية من أجل قرارات صعبة"، بغرض الحد من انتشار (كوفيد-19)، مؤكدًا أن قرار فرض القيود كان ضروريًا لتجنب ما وصفه بـ"كارثة" مستشفيات هيئة الخدمات الصحية والقطاع الخاص والتي أصبحت تكتظ بمصابي الفيروس وحالات الطوارئ.

وقال إن "بقاء مستشفياتنا مفتوحة ومتاحة، وفعالة لم يكن مجرد أمرًا حاسمًا للتعامل مع (كوفيد-19)، إنما كان أمرًا إلزاميًا من أجل صحة الأمة بأكملها".

وأوضح أن السبيل الوحيد لضمان رعايتنا لمرضى السرطان، وإدارة العلاج الإشعاعي والكيميائي، ومساعدة ضحايا السكتات ومعالجة الأزمات القلبية يكون عن طريق حماية هيئة الخدمات الصحية، مضيفًا أن ذلك قد لن يتم سوى بتقليل انتشار الفيروس والحد من عدد مصابي "كورونا" في المستشفيات.

وأعرب جوف عن الرغبة في خفض إصابات (كوفيد-19) لإنقاذ الأرواح، لإن ذلك هو مفتاح إنقاذ الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ستخضع للمستوى الثاني والثالت من القيود يوم الأربعاء المقبل، مع فرض قيود مشددة على الحانات والمطاعم عند انتهاء فترة الإغلاق المفروضة في البلاد حاليًا والتي ستستمر شهرا.