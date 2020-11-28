رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي الزعيم السوداني الصادق المهدي

نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الزعيم السوداني الكبير "الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة السوداني وأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي شيعت جنازته أمس.



وقال فايق -في بيان اليوم السبت- إن الراحل كان من أبرز السياسيين والزعماء الوطنيين في السودان الذين ناضلوا للنهوض بالبلاد نحو الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان من خلال قيادته لحزب الأمة والمناصب التي تقلدها.



وأضاف أن الراحل الكبير كان مفكراً عربياً بارزاً، ولطالما كان في طليعة نخبة التحديث والإصلاح الفكري في الوطن العربي وسيظل عطائه وما قدمه قدوة ونموذجا يحتذى به على مر الأجيال، مؤكدا أن أفكاره وآرائه ومواقفه ملهمة لكل السياسيين والمناضلين من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي.



وقدم محمد فايق خالص تعازيه ومواساته لأسرته والشعب السوادني وتلاميذه وأعضاء حزب الأمة السوداني.