هانى بيتر: جائحة كورونا ترفع تنظيم الفاعليات السياحية الافتراضية عبرالإنترنت بنسبة 100%

قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى رفعت نسبة تنظيم الفاعليات السياحية الافتراضية عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 100 %. مشيرا إلى أن آخر هذه الفاعليات هى بورصة لندن السياحية الدولية التى اختتمت فاعلياتها أخيرا بمشاركة مصرية قوية وذلك مع 150 دولة أخرى و1290 عارضا و1355 من ممثلى منظمى الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العالمية.

وأقامت هيئة تنشيط السياحة أخيرا جناحا افتراضيا Virtual Stand خاص بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على المنصة الالكترونية الخاصة بمعرض WTM وتم ربط الموقع الإلكترونى للهيئة وجميع وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بها بالجناح المصرى بمنصة WTM الإلكترونية.

وأكد هانى بيتر أنه يتم خلال هذه الاجتماعات الافتراضية مباحثات مكثفة مع شركائنا من منظمى الرحلات الأجانب حول سبل التعاون لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أهم الأسواق السياحية ما بعد انتهاء تداعيات كورونا وكذلك البدء فى وضع خطط لتنفيذها فور تحسن الأوضاع العالمية. كما يتم الحديث عن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها وحرص الدولة المصرية على سلامة جميع السائحين الوافدين.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن انتشار فيروس كورونا كان له تأثيرات سلبية عديدة على جميع الأنشطة والفاعليات بصفة عامة وقطاع تنظيم الفاعليات والمؤتمرات فى مختلف أنحاء العالم بصفة خاصة، حيث أصيب هذا القطاع بنكسة شديدة بسبب حظر التجول وقيود السفر الجزئية والكلية، واستمرار تنفيذ سياسات وإجراءات التباعد الاجتماعى.

وتابع الخبير السياحى هانى بيتر: وتحقيقا لـ«رب ضارة نافعة» استوعب السوق الصدمة الأولى فتحول منظمو الفاعليات والمؤتمرات إلى الحلول الرقمية والتخطيط لتنظيمها افتراضيا للحفاظ على استمرار العمل والزخم. وأشار بيتر إلى أن الفاعليات السياحية والتجارية والمهنية زرادت عبر الإنترنت ــ بحسب الأبحاث ــ بنسبة 100 % منذ إبريل الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.

وأكد هانى بيتر على أن الخطوات الرئيسة لتنظيم فاعلية افتراضية ناجحة فى عهد «كورونا» يتركز فى «التخطيط للفاعلية والأجندة» والتأكد من إنشاء المحتوى المناسب الخاص بالفاعلية، وتنويع محتوى البرامج للحفاظ على تفاعل الجمهور... والخطوة الثانية لتنظيم الفاعلية الافتراضية: الاهتمام بتأسيس «المنصة الرقمية» التى تتيح مميزات متقدمة من خلال إنشاء «ردهات افتراضية وقاعات عارضين ومساحات اجتماعات» ويعد «تمييز الفاعلية بعلامتها التجارية»، من الخطوات الرئيسة؛ لتعزيز فرصها، وزيادة ولاء العملاء لها.