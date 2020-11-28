فريقا تفاوض أفغانستان وطالبان يوافقان على إجراء محادثات سلام

اتفقت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتمردة على قواعد إجرائية لخوض محادثات سلام لإنهاء 19 عاما من الصراع في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال محمد نعيم، المتحدث باسم طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقع مكتب الحركة السياسي، عبر تويتر، إن الشروط المؤلفة من 21 مادة ، "أقرها" الطرفان لكسر الجمود الذي استمر لأسابيع . ولم تعلق الحكومة الأفغانية.

وكان الخلاف الرئيسي هو ما إذا كان يجب أن يستخدم الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان كأساس للمحادثات بين أفغانستان وطالبان، وهو الوضع الذي ترفضه الحكومة.

ويتطلب اتفاق السلام الذي وقعته الولايات المتحدة مع الحركة المسلحة يوم 29 فبراير من طالبان قطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة، مقابل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد ومن المقرر أن تخفض عدد قواتها من 4500 إلى 2500 بحلول 15 يناير، على أن يتم سحب المزيد من الأفراد بحلول مايو.

وأعربت الحكومة الأفغانية عن قلقها إزاء ما تعتبره انسحابا سابقا لأوانه قد يترك البلاد في حالة حرب أهلية.