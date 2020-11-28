بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستأنفان التفاوض حول اتفاق تجاري قبل الانتقال لـ بريكست

وصل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، اليوم السبت، إلى العاصمة البريطانية "لندن" لبحث الأمور العالقة الخاصة بالتجارة في فترة ما بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن بارنييه سيقوم خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي تجرى حاليا بمناقشة الأمور المختلف عليها مع نظيره البريطاني ديفيد فورست.



وقال بارنييه، في اجتماع مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي قبل ذهابه إلى لندن: "لسنا ببعيد عن لحظة التوصل لاتفاق أو عدم التوصل إليه".



وكانت المفاوضات قد علقت الأسبوع الماضي بعد إصابة أحد أعضاء الفريق الموكل إليه التفاوض من الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا المستجد.



وسيترتب أعباء اقتصادية قاسية على بريطانيا والاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري يرسم العلاقة المستقبلية بين الجانبين مع نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست" في الأول من يناير المقبل.



من جانبه، كتب فورست في تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها "يسألني بعض الأشخاص لماذا لازلنا في مفاوضات. وإجابتي هي أن وظيفتي تقتضي فعل أقصى ما لدي لتقييم ما إذا توافرت الشروط للاتفاقية. لقد تأخر الوقت. ولكن وجود اتفاق لا يزال ممكنا ، وساستمر في التفاوض حتى النهاية".



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق إن الأمر متروك حاليا للأصدقاء الأوروبيين لاتخاذ خطوة إيجابية لاتمام الاتفاق التجاري، موضحا أن بريطانيا مستعدة لما سيحدث في حال فشل التوصل لاتفاق.



يذكر أن المفاوضات توقفت لمدة أشهر بسبب الخلاف في عدد من المجالات على رأسها حقوق الصيد وتكافؤ الفرص ومصائد الأسماك.