ماليزيا تسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل 1315 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزراة -في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 63 ألفا و176 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 354 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من العدوى 51 ألفا و314 شخصا.

ولفتت إلى أن إقليم صباح سجل مجددا رقما قياسيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بـ476 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت العاصمة كوالالمبور 191 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة أنه تم رصد 6 تجمعات إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 4 تجمعات في إقليم صباح.