الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 6 حالات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86501 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وسيتشوان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3832 حالة غادر منها 3573 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 24 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81582 شخصا، مشيرة إلى أن 9649 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 4 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 288 حالة منها 284 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6039 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 639 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5313 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 555 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.