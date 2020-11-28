الرئيس الإيراني: سنرد على مقتل فخري زادة في الوقت المناسب

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده سترد "في الوقت المناسب"، على مقتل العالم النووي البارز، محسن فخري زادة، وفق ما نقلته وكالة إسنا شبه الرسمية الإيرانية، السبت.

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، يعتبر فخري زادة أحد العقول المدبرة لبرنامج إيران النووي المثير للجدل، وقد لقي مصرعه نتيجة كمين نُصب لسيارته في منطقة شرقي طهران الجمعة.

ووجه روحاني وعدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين أصابع الاتهام نحو إسرائيل لكنهم لم يقدموا دليلا على اتهامهم بعد.

وقال الرئيس الإيراني أثناء حديثه في اجتماع لإدارة أزمة جائحة كورونا، السبت: "على أعداء إيران أن يدركوا أن الأمة الإيرانية والمسؤولين الذين يتولون دفة قيادتها شجعان وعازمون على الرد في الوقت المناسب على عملية الاغتيال".

وأكد روحاني أن على إسرائيل ومن يقف في وجه إيران الإدراك أن طهران مستمرة في طريقها العلمي والبحثي بالسرعة نفسها.