 السعودية: مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار ناجم عن تسرب غاز بمطعم - بوابة الشروق
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السعودية: مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار ناجم عن تسرب غاز بمطعم

د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:41 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:41 م

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، نتيجة انفجار ناجم عن تسرب غاز بأحد المطاعم بالعاصمة الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في بيان له نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين حالتهم مستقرة".

وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حجم الأضرار التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.


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