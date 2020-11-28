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الجزائر تسجل 1044 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 6:45 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 6:45 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81 ألفًا و212 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2393.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 622 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 52 ألفًا و568.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 61 مليون إصابة.

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