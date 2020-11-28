اعتقال أكثر من 600 شخص بتركيا خلال يومين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم السبت، أن السلطات التركية اعتقلت 641 شخصا من المشتبه بهم في عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب خلال اليومين الماضيين.

وأوضح تقرير للوكالة أن جميع المشتبه بهم متهمون بصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني ، التى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتعرضت منازل في 42 إقليما ومدينة لمداهمات أمنية حيث صادرت السلطات مسدسات وبنادق ووثائق ومواد رقمية مزعومة لحزب العمال الكردستاني ، بحسب الأناضول.

وكثفت أنقرة مؤخرًا من عملياتها الأمنية ضد ما يزعم بأنهم أنصار لحزب العمال الكردستاني، وتم احتجاز حوالي 100 من المشتبه بهم ، بينهم محامون ومعلمون ، بشكل منفصل في نوفمبر الجارى .

ويتمرد حزب العمال الكردستاني ، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا جماعة إرهابية، منذ عقود في تركيا.