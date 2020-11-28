ميانمار تمدد قيود فيروس كورونا حتى 15 ديسمبر

أعلنت ميانمار اليوم السبت، تمديد لمدة 15 يومًا لإجراءات احتواء فيروس كورونا، حتى 15 ديسمبر، بحسب اللجنة المركزية لمكافحة كوفيد – 19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن اللجنة المركزية لمكافحة كوفيد – 19 فى ميانمار قولها في بيان إنه يتعين على الأشخاص الذين يعيشون في 74 بلدة تحت الإغلاق، البقاء في منازلهم، باستثناء الحالات التى تتعلق بأسباب العمل والصحة.

وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالقيود الحالية في 30 نوفمبر الجارى.

وأشارت اللجنة إلى استمرار سريان حظر السفر والتنقل بين أقاليم البلاد.