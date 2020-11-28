 ميانمار تمدد قيود فيروس كورونا حتى 15 ديسمبر - بوابة الشروق
السبت 28 نوفمبر 2020 9:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

ميانمار تمدد قيود فيروس كورونا حتى 15 ديسمبر

نايبيداو - د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:39 م

أعلنت ميانمار اليوم السبت، تمديد لمدة 15 يومًا لإجراءات احتواء فيروس كورونا، حتى 15 ديسمبر، بحسب اللجنة المركزية لمكافحة كوفيد – 19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن اللجنة المركزية لمكافحة كوفيد – 19 فى ميانمار قولها في بيان إنه يتعين على الأشخاص الذين يعيشون في 74 بلدة تحت الإغلاق، البقاء في منازلهم، باستثناء الحالات التى تتعلق بأسباب العمل والصحة.

وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالقيود الحالية في 30 نوفمبر الجارى.

وأشارت اللجنة إلى استمرار سريان حظر السفر والتنقل بين أقاليم البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك