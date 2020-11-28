الشباب المشارك في رحلة قطار الشباب للأقصر وأسوان يؤكدون فخرهم بحضارة مصر

أكد شباب مصر المشارك في رحلة قطار الشباب للأقصر وأسوان، اعتزازهم وفخرهم بالحضارة المصرية وأصالتها بامتدادها على مر الزمان وشاهدة على تاريخ مصر القديم والحديث، مجددين العزم على بذل الجهد للحفاظ على مكانة مصر وحضارتها لتظل في مقدمة دول العالم.



وأشار الشباب -في تصريحات خاصة لـ"أ ش أ" عقب الزيارة التي قاموا بها لمعبدي الأقصر والكرنك اليوم السبت- إلى أنهم فخورين بحضارة مصر وآثارها، خاصة ما تحتضنه محافظة الأقصر من ثلث آثار العالم، و75% من الآثار في مصر وما شهدناه في تلك الجولة من رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يعكس مكانة مصر في العالم وسنبذل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها.



وأشار الشباب بمختلف محافظات مصر إلى أنهم سينقلون تلك الانطباعات إلى زملائهم في مصر والخارج ليعلم الجميع ما نتمتع به من أمن واستقرار وحضارة كما قام الشباب بزيارة مشروع الصوت والضوء بمعبد الكرنك وحرصوا على نقل صورة مباشرة من المعبد إلى زملائهم والتقوا بعض السائحين الذين تواجدوا في المعبد.



من جانب آخر، اطمأنت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والدكتور علاء الدسوقي مديرعام البرامج العامة والثقافية بالوزارة على الشباب المشارك في رحلة القطار وتنفيذ البرامج الثقافية المقرر لهم زيارة الأقصر وأسوان.



جدير بالذكر أن الشباب قد شاركوا أهالي الأقصر الليلة الماضية فرحتهم بإحراز الأهلي بطولة إفريقيا لكرة القدم ممثلاً لمصر بما يؤكد ريادة مصر الكروية لقارتها الإفريقية، حيث سادت روح عدم التعصب بين الجميع تفعيلًا لمبادرة وزير الشباب والرياضة "لا للتعصب".