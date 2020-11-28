تقرير: رئيس وزراء إيطاليا يدرس إجراء تعديل وزاري لتعزيز الائتلاف الحاكم

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يدرس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إجراء تعديل وزاري للمساعدة في تسوية التوترات المتزايدة مع حلفائه.

وقالت صحيفة "لاريبوبليكا"،دون الكشف عن مصادر معلوماتها، إن كونتي أجرى محادثات مع ممثلي الحزب الديمقراطي وحزب "إيطاليا حية" المنتمي إليه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أنه في اجتماع عقد أول امس الخميس مع رينزي، قدم كونتي شروطه الأولية مثل سحب أي ادوار لنائب رئيس الوزراء واستبعاد الحركة اليمينية المتطرفة المنتمي إليها ماتيو سالفيني.

ومن بين الخيارات التي يجرى دراستها هو استقالة بعض الوزراء الحاليين، بحسب لاريبوبليكا.

يشار إلى أن إيطاليا هي بين أكثر الدول أوروبا تضررا بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وقال جوفريدو بيتيني المسؤول البارز بالحزب الديمقراطي في حوار منفصل مع الصحيفة: "يمكن إجراء التعديل الوزاري مطلع العام القادم بعيد إقرار قانون الميزانية.