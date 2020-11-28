دراسة: الأمريكان يحطمون الأرقام القياسية في التسوق الإلكتروني بموسم العطلات

توقعت دراسة حديثة، أن يحطم الأمريكان الأرقام القياسية في حجم المبيعات والتسوق عبر الإنترنت منذ بدء جائحة كورونا.

وذكرت تقديرات، وردت في دراسة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أن حجم المبيعات عبر الإنترنت قد يصل إلى 190 مليار دولار خلال موسم العطلات.

كانت التوقعات قد دارت حول حجم مبيعات إلكترونية يصل إلى 10 مليارات دولار يوم أمس الجمعة.

وفي هذا السياق وجه المسئولون باللجنة تحذيرا للمتسوقين عبر الإنترنت من تصاعد وتيرة الجرائم الإلكترونية خصوصا التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تضاعفت ثلاث مرات في العام الماضي.

وقال المسئولون، إن منصة فيسبوك تتعاون مع الجهات المعنية بمتابعة هذه التجارة وتحسين أدائها لتحذير المتسوقين عبر الإنترنت من الإعلانات والمواقع المزيفة.

ولفت المسئولون، إلى بدء حملة "تسوق آمن.. تسوق بذكاء" هذا الأسبوع والتي تستمر طوال شهر ديسمبر المقبل لحماية المتسوقين، حيث من الأفضل الشراء من مواقع وجهات تجارية موثوق بها، لا سيما تلك التي تم التعامل معها من قبل وتلك لها سياسات استرداد واضحة وخدمات ما بعد البيع لصالح العملاء.