 جنوب إفريقيا تؤكد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب إفريقيا تؤكد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رام الله - بريتوريا - أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:52 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:52 م
أكدت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم السبت، دعمها وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشددت الحكومة الجنوب إفريقية -في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أنها تدعم فلسطين خاصة في هذه المرحلة؛ حيث تواصل إسرائيل خططها لتنفيذ الضم والفصل العنصري والعزل والهدم، لتغيير التاريخ والسياسة والوضع القانوني والتكوين "الديموجرافي" للأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا على دعم الجهود الرامية لإقامة الدولة المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية.

وأعربت عن تأييدها لعقد مؤتمر دولي للسلام ذي آلية دولية متعددة الأطراف للمساعدة في المفاوضات، وإيجاد حل لجميع قضايا الوضع النهائي، وتقديم ضمانات تكفل تنفيذها في إطار زمني محدد، لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس المعايير المعتمدة دوليا.

من جانبها، ثمنت سفير دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا حنان جرار، نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته، الدور المهم الذي تلعبه جنوب إفريقيا ومواقفها الثابتة بدعم فلسطين في المحافل الدولية، وتجنيد هذا الدعم بالتضامن على مستوى القارة الإفريقية.

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