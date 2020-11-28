بدأت فعاليات معرض "هي" للأزياء العربية في دورته الـ17 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ويستمر لمدة خمسة أيام، ليصبح بذلك الفعالية الأولى التي يستضيفها المجلس الوطني للسياحة هذا الموسم.

وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، أن المعرض يعد جزءا من رزنامة المهرجانات والفعاليات الحيوية التي تُقام تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة، وتنظمه هذا العام شركة قطر لفعاليات الأعمال، إحدى الكيانات التابعة للمجلس.

وأشاد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح صحفي، بالجهود الناجحة التي بذلتها الدولة خلال الفترة السابقة، التي مكنت من استئناف النشاط السياحي في قطر وتنظيم هذا المعرض ليكون أول فعالية رئيسية لهذا الموسم.

وأوضح الباكر أن معرض "هي للأزياء العربية" شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ما جعله حدثاً رائداً في مجال الموضة والأزياء العربية، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مكانة قطر كمركز ابتكار إقليمي.

وقال إن المجلس الوطني للسياحة يستمر مع شركائه من القطاعين العام والخاص، في تطوير عروض وتجارب سياحية تناسب السوق المحلي وتساهم في تنشيط قطاع السياحة.

وتسلط الدورة السابعة عشرة من المعرض، الضوء بالدرجة الأولى على المواهب المحلية في التصميم وريادة الأعمال، ممن أصبحت لهم بصمة واضحة في عالم الأزياء العربية، علما أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية، تقدم تشكيلات متنوعة من الملابس الجاهزة والأزياء الراقية والفاخرة وأحدث فساتين السهرة والعبايات.

وتقام فعاليات المعرض، في ظل إجراءات احترازية صارمة، تماشيا مع إرشادات السلامة والصحة التي أقرتها وزارة الصحة العامة، بما في ذلك تحديد عدد الزوار بحيث لا يتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية للمكان، وضرورة ارتداء الكمامة، وإظهار تطبيق "احتراز" قبل الدخول، مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

ويتميز المعرض على مدى أيام تنظيمه، ببرنامج فعاليات متنوعة، منها 10 جلسات نقاشية و4 عروض أزياء وجلسة تعريفية وورشتي عمل، تستضيف كل منها مجموعة من المعنيين والمتخصصين.