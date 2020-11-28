وزير العدل: تقديم الدعوى القضائية عن بعد كمرحلة أولى من رقمنة منظومة التقاضي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة استهدفت رقمنة منظومة التقاضي بشكل مدني وجنائي، من خلال إقامة الدعوى القضائية ، وإتمام إجراءات التقاضي عن بعد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر فضائية «أخر النهار»، مساء الجمعة، أن الوزارة لازالت في المرحلة الأولى من رقمنة منظومة التقاضي، والتي تتعلق بتقديم الدعوى القضائية عن بعد، والتي يتم تجريبها في الوقت الراهن بمحكمة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها قريبًا.

وأوضح أنه يتم تسجيل المحامين والأفراد والشركات، بالإضافة إلى إقامة الدعوى القضائية عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، مشيرًا إلى تطبيق عملية التقاضي إلكترونيًا بها قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.

وأشار إلى بدء تجريب الشق الجنائي بمنظومة التقاضي عن بعد عبر منصة مصر الرقمية في محافظة بورسعيد، لقلة عدد سكانها فضلًا عن جاهزية بنيتها المعلوماتية، مضيفًا أنها ستنتقل إلى باقي محافظات القناة تدريجيًا.

وذكر أن التنمية المحلية وفرت 155 مقرًا لإطلاق خدمات الشهر العقاري، مؤكدًا أن التعاون بين الوزرات يهدف في النهاية إلى توصيل خدمات تليق بالمواطنين.

