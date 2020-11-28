أمين الحزب المسيحي البافاري ينتقد البديل من أجل ألمانيا

انتقد الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس بلومه، حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يعقد مؤتمره العام اليوم وغدا الأحد، في مدينة كالكار بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقال بلومه لصحيفة "فيلت" الصادرة اليوم السبت: "إن حزب البديل من أجل ألمانيا هو الموزع الأكبر للقذارة السياسية والفكرية في ألمانيا"، مبينا أن مؤتمرات الأحزاب يمكن أن تعقد خلال أوقات مثل فترة تفشي وباء كورونا "من دون الحضور البدني لجميع المندوبين في مكان واحد".

وأوضح بلومه أن حزب البديل من أجل ألمانيا يسيء استخدام الامتياز الحزبي المحمي دستوريا لصالح الحزب من أجل إظهار ممارسته الديمقراطية.

وحول مبادرة رئيس المجموعة الإقليمية للحزب المسيحي الديمقراطي ألكسندر دوبرينت، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا من المناصب الكبرى مثل منصب نائب رئيس البرلمان "بوندستاج" بعد تسرب عدد من مثيري القلق إليه قال بلومه: "لا يجب أن يعامل الشخص غير المتسامح بالتسامح"، مبينا أن الخلاف مع حزب البديل يتطلب استخدام جميع الوسائل لوضع حدود لسلوك هذا الحزب.

وأضاف بلومه قائلا إن حزب البديل يحاول تقويض الحياة البرلمانية في البلاد.