أوزبكستان تخطط لبدء تجارب المصل الروسي ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الأوزبكي عبدالحكيم حاجيبائيف، اليوم السبت، أن أوزبكستان تخطط لبدء التجارب السريرية للمصل الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر المقبل أو بداية العام المقبل.

وأشار حاجيبائيف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إلى أنه بعد موافقة صندوق الاستثمار المباشر الروسي في سبتمبر الماضي على شحن 35 مليون جرعة من المصل لصالح شركة "لاكسيزام" الأوزبكية خلال 2020 و2021، عملت الشركة على التنسيق مع الجهات الصحية في أوزبكستان لوضع خطة الإمداد.

وأضاف أنه "بمجرد موافقة الجهات الصحية في البلاد، نخطط لبدء التجارب السريرية للمصل بحلول نهاية العام أو في أول العام المقبل".

وأشار لوزير إلى أن أوزبكستان تشارك أيضا في التجارب السريرية للمصل الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن بلاده تلقت 6 آلاف جرعة من الصين.

جدير بالذكر أن مصل "سبوتنيك V" الروسي يخضغ حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في روسيا وبيلاروسيا والإمارات وفنزويلا، على أن تنضم البرازيل قريبا إلى التجارب.