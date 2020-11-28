 البنك الدولي: سرعة وعدالة توصيل اللقاحات يتطلب تعاونا هائلا - بوابة الشروق
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البنك الدولي: سرعة وعدالة توصيل اللقاحات يتطلب تعاونا هائلا


نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:56 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:56 م

قال البنك الدولي، في تقرير على نشرته الأسبوعية اليوم، إن إيصال اللقاحات على نحو سريع وعادل سيتطلب تعاوناً هائلاً.

وإشار التقرير إلى لقاء عقد الشهر الماضي، ألقى فيه المتحدثون الضوء على الحاجة إلى توّفر بنية تحتية قوية لسلاسل الإمداد - مثل أنظمة النقل، والجوانب اللوجستية، وأجهزة التجميد الفائق - من أجل إيصال اللقاحات والعلاجات، بما في ذلك عن طريق استخدام أنواع التكنولوجيا الرقمية وأنظمة المعلومات الجديدة.

وأضاف "ستضطلع صناعة الطيران بدور بالغ الأهمية في عمليات التوزيع"، وهذا ما عبر عنه أحد المتحدثين بقوله "إن اللقاحات لن تصل وجهاتها من تلقاء نفسها".

ومنذ وقت طويل، أصبح تدعيم أنظمة الرعاية الصحية الأولية في صميم عمل البنك الدولي في البلدان النامية، بالإضافة إلى ذلك، ستكون الأنظمة القادرة على الصمود مهمة من أجل توزيع اللقاحات، وأيضاً لضمان استمرار الخدمات الحيوية الأخرى في أثناء الجائحة، ولاسيما خدمات صحة الأمهات والأطفال، وتوضح التقديرات الأولى أن معدلات وفيات الأطفال قد تزيد بنسبة 45% مع تراجع الخدمات الصحية وقلة الحصول على الطعام.

وأكد أن مجموعة البنك الدولي على أتم استعداد لدعم البلدان النامية في مواجهة هذه الأزمة، وتعمل من أجل تحقيق تعافٍ أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.

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